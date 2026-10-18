Il Latina segna subito e batte la Vis Pesaro (1-0)

Due minuti scarsi e Tomaselli sgancia il patriot. Vis colpita e affondata e per i laziali basta questo per vincere la seconda di fila. Sbloccato all'alba, per il Latina si profila un match dedicato essenzialmente al controllo. Gomis a uovo sulla punizione di Cioffi. Si vede anche Pesaro, male l'off side, Nicastro al volo e Mastrantonio mura in qualche modo. Dopo l'intervallo, contropiede Latina per la chiusura anticipata, Baez tutto bene nella preparazione poi gira senza trovare la porta. Ancor più clamorosa un minuto dopo quando Castorri va da Cioffi e Gomis tipo hockey su ghiaccio si inventa la parata trascinata.

Numerosi e improduttivi i contropiedi laziali, mentre la Vis che tira il baricentro avanti con va oltre la sporcata di Konatè. Anche la punizione di De Paola, variabile che spesso ha sorriso ai pesaresi, oggi è solo questa roba qui.









