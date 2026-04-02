Il Latina vince il ritorno, ma non basta: al Potenza la Coppa Italia di Serie C

L'ultima volta che la Basilicata aveva alzato al cielo un trofeo, nel massimo livello della Serie C di calcio, era il 1979: quella volta, il Matera vinse il campionato il girone B dell'allora Serie C1. Quarantasette anni dopo, a riaprire le bacheche delle squadre lucane ci pensa l'altra provincia, quella di Potenza, prendendosi la Coppa Italia di Serie C. Al Latina non basta vincere la finale di ritorno, sono i rossoblù a conquistare il titolo, difendendo strenuamente, durante un assedio finale durato oltre mezzora, l'esiguo vantaggio maturato in quella d'andata.

Nello stadio pontino si riparte dal 3-1 in favore del Potenza, frutto dei goal di Murano, Schimmenti e Lucas Martello nel primo atto, con la rete di Sylla a dare speranza ai laziali a partita quasi conclusa, in vista di gara-2. In una finale inedita, tra due squadre del girone C che galleggiano tra la zona salvezza e i playoff, il primo tempo è privo di sussulti e la prima vera occasione arriva al 57', quando Tomaselli irrompe su un cross da sinistra e colpisce a botta sicura, ma Rocchetti salva presentandosi con tempismo svizzero sul secondo palo.

Tre minuti dopo, però, il Latina colpisce con Parigi. Azione confusa e insistita nell'area lucana, il Potenza prova ma non riesce ad allontanare, e allora il numero 97 infila nell'angolo, regalando mezzora di speranza ai suoi e a un Francioni gremito. Nei caotici minuti che seguono, gli ospiti si rifanno anche vedere in attacco per alleggerire la pressione, seppur senza successo, mentre dietro rischiano più volte di subire il goal che porterebbe la sfida ai supplementari. Il più pericoloso è Ercolano, che raccoglie sulla tre quarti un pallone uscito dall'area e scaglia un bolide che quasi sfonda la traversa.

Nei tanti tentativi del Latina, però, non c'è precisione e allora il Potenza, pur soffrendo, tiene. Al Francioni finisce 1-0, il conto totale dice 3-2 per i lucani e coppa che da Rimini si sposta circa 400 chilometri più a sud, finendo in Basilicata per la prima volta.







