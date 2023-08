Il Lecco è in Serie B, respinti i ricorsi di Foggia e Perugia

Il Lecco disputerà la Serie B. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar, che aveva ammesso i lombardi al campionato, già cominciato da tre giornate. Secondo l'organo, per la società sarebbe stato impossibile ottemperare alla scadenza per l'indicazione dello stadio di casa, fissata dalla Figc al 15 giugno, avendo terminato i playoff il 18 dello stesso mese. Contestualmente, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati da Foggia e Perugia, che restano in Serie C. Ora si attende l'esito del ricorso della Reggina, da cui dipende anche l'eventuale riammissione del Brescia alla Serie B.