Il Legnago si regala un giorno da leone e ferma la capolista Entella (1-1)

Il Legnago ferma la capolista Entella con un pari in rimonta che forse poteva anche essere qualcosa di più. Il match che non si aspetti si apre con Tanco alto da fuori. La capolista non ha fretta, sicura com'è di poter colpire. Tiro cross di Franzoni, Ruggeri salva su Castelli, il tap in di Corbari è clamorosamente sul palo.

Liguri in controllo, ma senza la solita cattiveria. Gestione e tentativi molto regolari, ma il Legnago da inconsueti segnali di volersela giocare. E con merito il pari arriva fino all'intervallo prima del quale Perucchini blocca il tiro da fuori. Ripresa con occasionissima Legnago, il colpo di testa di Ampollini svernicia la traversa. Crescono in consapevolezza i padroni di casa, Ruggeri da fuori, Parodi ci mette la testa. E dall'angolo sulla respinta corta si fionda Zanetti che cannoneggia fuori.

L'Entella si sveglia dal torpore, Franzoni cerca il sinistro e va esterno rete. Poi l'episodio che pare lanciare la capolista. Franzoni sposta la palla, Diaby non si trattiene. Calcio di rigore, Perucchini miracolo su Franzoni che poi bolla sulla respinta. Pochi minuti e succede l'imponderabile. Carboni su Basso Ricci sotto gli occhi dell'arbitro. Rigore di Bombagi, ci va Del Frate poi la carambola premia Noce. Finale con sforbiciata fuori di Boccadamo e la sorpresa è servita.