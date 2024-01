SERIE D GIRONE D Il Lentigione piega il Victor San Marino 3-1 Dopo cinque risultati utili consecutivi cade la squadra di Cassani.

Cassani sceglie Lombardi per De Queiroz e Carlini vince il ballottaggio con Lazzari. Si rivede D’Este dopo circa due mesi, il centroavanti parte dalla panchina. In campo con le squadre Ambra e Giada due cagnoline in passerella, iniziativa del comune per sensibilizzare contro l’abbandono dei cani.

Si presenta subito il Lentigione con Sala, ottima la risposta di Pazzini. Dopo 8 minuti fuori Roma per infortunio dentro Nanni sarà una svolta della partita. Minuto 25 Villanova in gol, annullato per posizione irregolare. Nel finale di tempo tremendo uno - due Lentigione. Uscita dal basso errata, Nappo alla conclusione respinge Pazzini, Formato assiste Manzotti che scarica sotto la traversa.

Nemmeno il tempo di capire come rimettersi in piedi che il Lentigione sferra il secondo colpo. Punizione respinta corta, si gira Cortesi che trova l’angolo basso per il 2-0 Lentigione.

Cassani opera subito tre cambi ad inizio ripresa: fuori De Santis, Lombardi e Gramellini per De Queiroz, Bertolotti e D’Este. Dopo un paio di tentativi alla mezz’ora De Queiroz già ammonito riceve il secondo giallo e Victor in 10.

Nel finale l’episodio del fallo di Martini su D’Este per l’arbitro è rigore che il solito Enrico Sabba non sbaglia: è partita riaperta. Il Victor si scopre per cercare una rimonta che avrebbe avuto del miracoloso, e Leonardo Nanni la chiude definitivamente. Dopo cinque risultati utili consecutivi cade la squadra di Cassani. Allo Stadio Green Arena di Sorbolo Mezzani, Lentigione batte Victor San Marino 3-1.

