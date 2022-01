SERIE D Il Lentigione vince col Fanfulla, il Forlì perde col San Donnino Gli emiliani scavalcano il Ravenna e si portano a tre punti dal Rimini

Il Lentigione vince col Fanfulla, il Forlì perde col San Donnino.

Si sono giocati nel pomeriggio, tre recuperi del campionato di serie D, girone D. Il Lentigione ha vinto per 1 a 0 sul campo del Fanfulla, tre punti che consentono alla squadra emiliana di portarsi al secondo posto, a sole tre lunghezze dalla capolista Rimini. Pareggio per 1 a 1 tra Ghivizzano e Seravezza mentre perde ancora il Forlì, battuto per 2 a 1 sul campo del San Donnino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: