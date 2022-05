CHAMPIONS LEAGUE Il Liverpool attende Real o City Questa sera l'attesissima semifinale di Champions League che designerà l'avversaria del Liverpool nella finalissima di Parigi.

All'andata il City si è imposto per 4-3 Chi ci sarà a Parigi il prossimo 28 maggio? Il Liverpool attende l'altra finalista che scaturirà della semifinale di ritorno di questa sera tra il Real Madrid e il Manchester City. Pep Guardiola ha necessità di togliersi di dosso l'etichetta di vincente, in Europa, solo con il Barcellona più forte di tutti i tempi. Il tecnico al City dal 2016 sa benissimo che la sua società ha fatto grandi sforzi per centrare questo obiettivo. City, che parte, dal vantaggio maturato all'andata al termine di una delle più belle partite degli ultimi anni. Vantaggio residuo sul Real Madrid di Carlo Ancelotti capace di distribuire forza a tutti attraverso la serenità e trascinato da un Benzema formato pallone d'oro, e dall'ex pallone d'oro Lukas Modric, il centrocampista sta attraversando un momento magico. Partita apertissima a qualsiasi risultato. Assenze sia da una parte che dall'altra. Real senza Hazard, Isco e Bale, nei Citizen indisponibili i difensori Benjamin Mendy e Stones. Si gioca questa sera ore 21 al Benabeau di Madrid. Con la vittoria di un gol di scarto del Madrid sul City si va ai supplementari, scongiurati in tutti gli altri casi.

