Il Livorno è quasi salvo: 3-0 al Gubbio

Nel friday night del quartultimo turno di Serie C il Livorno ritrova il successo contro il Gubbio, di cinismo e concretezza, sulle ali di bomber Di Carmine. Poche occasioni nel primo tempo o, almeno, nei primi 45 minuti di gara. Rompono il ghiaccio gli ospiti con un tiro di Varone alto di poco, da lontano. Al 38' tenta la stoccata La Mantia, incrociando sui guantoni del portiere.

Sul finire di frazione, il Livorno passa al primo acuto: Bonassi si appoggia su Di Carmine, sponda verso Marchesi, che da lontanissimo mette la palla sotto alla traversa per un goal spettacolare. Non è, però, finita, perché all'ottavo minuto di un recupero infinito i toscani raddoppiano, con il solito Di Carmine. Per il goal numero 11 in stagione, stavolta non serve una giocata cineteca, ma rapidità e tempismo nel girare in rete un rimpallo in mischia.

A inizio ripresa, il flebile tentativo di reazione del Gubbio si ferma sui guantoni di un attento Seghetti, insieme alla girata di Costa sul cross di Podda. Gli umbri proprio non ne hanno per sfondare e allora, dopo aver rischiato di complicarsi la vita da soli con un brutto retropassaggio di Signorini e aver respinto il doppio tentativo in area di Biondi, all'88' cadono ancora. Di Carmine gestisce benissimo un pallone sulla trequarti e sposta l'intera difesa con un controllo e un passaggio, Bonassi raccoglie e, con un rasoterra di sinistro, buca ancora Bagnolini. Gara chiusa e Livorno quasi salvo, ma che prova anche a riavvicinarsi alla zona playoff. Il Gubbio, senza vittoria da un mese, rischia di scivolarne fuori.







