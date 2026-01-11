Il Livorno resta in 10, la Juventus Next Gen lo infilza (1-2)

Il Livorno parte fortissimo, ma resta in 10 e la giovane Juve lo ribalta. Al Picchi avvio al fulmicotone, Peralta per Dionisi, Scaglia di piede salva la Juve. Ospiti in difficoltà nell'avvio travolgente dei toscani, Ancora Dionisi questa volta in rovesciata, ancora Scaglia decisivo. Sono passati appena 6 minuti, ma la iper produzione porta avanti il Livorno. Hamlili la mette col contagiri sulla corsa a Di Carmine, palla in banca e 1-0. Si vede la Juve ed è subito pari. La difesa del Livorno lascia colpevolmente solo Puckza, libero di colpire. Sbandano gli uomini di Venturato, Puckza continua a non essere marcato, stavolta Seghetti ci mette una pezza. Ora i padroni di casa di ricompattano. Peralta da lontano gira, ma non a sufficienza. Prima dell'intervallo occasionissima con mischia furibonda, Di Carmine pare risolverla, ma c'è Gil a salvare tutto. Ripresa e succede ciò che deciderà la partita. Nwachukwu prende il secondo giallo e lascia il Livorno in 10. Un bel problema perché ora la Next Gen sente di poterla vincere. Okoro di testa stacca bene, ma non trova la porta. E nel finale ecco il gol di Guerra. Controllo di destro e stoccata di sinistro. Livorno brasato a pochi minuti dal termine, Guerra invece decisamente on fire ci riprova con destro e sinistro. Stavolta è palo, ma i 3 punti sono già nel cassetto.







