Il Mantova distugge la Juve Stabia a domicilio (1-4)

Juve Stabia - Mantova

Vinto il campionato, la Juve Stabia da l'idea di avere già dato. E si consegna facendo troppo poco ad un Mantova che forse è anche di più, sicuramente ne ha molta di più. Mensah tiene di fisico e lascia a Wieser la palla dello 0-1. Alla mezz'ora è già tempo di raddoppio: Trimboli recupera e si organizza per il tiro, Thiam si allunga e Fiori va a rimbalzo. All'improvviso la Juve Stabia ritorna dentro la vicenda, ma incontra un Festa versione doppio miracolo su Adorante e Mignanelli. Ancora Mignanelli (sinistro fuori) e tenere le vespe sul pezzo. Ma a filo d'intervallo un contropiede letale guidato da Fiori e capitalizzato di Bragantini chiude il tempo con un ingeneroso tris. A Castellamare si tifa anche da artigianali Sky Box, mentre la punizione di Burrai deviata in angolo apre la seconda parte. Festa continua il suo pomeriggio "on fire", dall'altra parte Piscopo per Mosti, altissimo. La meritata bandiera stabiese è salva: con la compiacenza di una difesa mantovana pigra arriva il colpo di testa di Buglio a fare 1-3. Tutto si avvia più o meno placidamente alla conclusione, Thiam bene su Monachello, ma in pieno recupero la sterzata di Giacomelli stimola Andreoni a non fermarsi. Monachello cala un poker piuttosto severo, il Mantova a quota tre aggancia il Cesena. Domenica ai romagnoli basterà un pari al Manuzzi per alzare anche la Supercoppa.