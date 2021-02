Il Mantova domina, il Carpi vince

Dopo 28 anni, torna allo Stadio Cabassi il derby tra Carpi e Mantova. Padroni di casa reduci da tre sconfitte consecutive e ancora alla ricerca dei primi punti sotto la nuova gestione di Luciano Foschi. Due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate per il Mantova, alla ricerca di un altro risultato per consolidare la zona play-off. Prima opportunità di marca ospite con Gerbaudo che manca lo stop, a due passi dalla porta di Rossini. Una manciata di minuti ed arriva anche il gol di Milillo, annullato per un precedente fallo di Ganz sul portiere del Carpi.





Solo Mantova in avvio e poco dopo la mezz'ora ci vuole un super Rossini per negare a Ganz, la rete del vantaggio. Protestano i giocatori di Troise, quando Cheddira va giù in area, ma il direttore di gara fa proseguire. Ospiti pericolosi al minuto 44, il colpo di testa di Cheddira centra in pieno la base del palo. Il Mantova fa la partita, il Carpi nell'unica opportunità del primo tempo, passa in vantaggio. Colpo da biliardo di Eleuteri che trova l'angolo lontano della porta difesa da Tosi. Secondo tempo e dopo appena 30 secondi arriva il raddoppio. La firma è quella di De Sena che, complice una deviazione, beffa il portiere avversario. Uno due micidiale per il Mantova che rischia di subire il terzo gol con De Cenco che spara malamente sul fondo. La reazione ospite con il sinistro di capitan Guccione, appena a lato. Ci prova anche Di Molfetta su punizione, nessun problema per Rossini. Il numero uno del Carpi si ripete su destro di Bianchi, deviando in angolo. Il Mantova insiste ma i padroni di casa amministrano senza difficoltà. I nuovi acquisti, Eleuteri e De Sena decidono un derby, vinto dal Carpi ma dominato dal Mantova.