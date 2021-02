SERIE C Il Mantova resiste in 9, con la Samb. È 1-1

Il nuovo inizio di Paolo Montero è un punticino piccolo piccolo per la sua Samb. Il Mantova rimonta in 10 e poi in 9 concede pochissimo agli ospiti che perdono l'ennesima occasione di questo tossicchiante campionato. Guccione morbido per Cheddira, il Mantova è a un passo dal vantaggio. Vantaggio che invece a sorpresa si prende la Samb. Il prestigiatore Botta toglie dal cilindro un coniglio che vola sotto l'incrocio. In 4 minuti per il Mantova si profila un pomeriggio da tregenda. Guccione già ammonito entra duro e in ritardo su Rossi. Secondo giallo e il tentativo di rimonta s'ha da fare in 10. Il vantaggio di un gol e un uomo impigrisce i marchigiani che giochicchiano senza affondare. Mantova invece non esce dalla partita, Cheddira circondato trova comunque il modo di metterla e per poco non la combina grossa.

Arriva il pari, inatteso però meritato. Lombardo tocca Ganz sulla linea dell'area di rigore contestatissimo dagli ospiti. E comunque l'arbitro Fiero (nel senso del cognome) non fa una piega. Ganz dal dischetto, sono 10 in campionato. Ripresa e chi aspetta una Samb arrembante è fuori strada. Ancora proteste dei marchigiani per una possibile mano di Gerbaudo, ma il nervosismo è il feel rouge di un secondo tempi con più calci che calcio e più urla che trame. Silvestro perde una rimessa e sacramente. Fiero nelle vicinanze ascolta e provvede. Mantova in 9 e nonostante questo la Samb ha una unica vera occasione per vincerla. Nel recupero il solito Botta va volare Tozzo. E in sostanza finisce 1-1 per il Mantova.



