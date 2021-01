Il Mantova torna a vincere al Martelli: 1-0 alla Fermana

Come nella gara di andata il Mantova vince di misura. La squadra di Emanuele Troise s'impone 1-0 con rete di Guccione nella ripresa e a distanza di due mesi torna a vincere al Martelli. Partita che inizia subito in salita per la Fermana. Graziano commette fallo e riceve un giallo per una gomitata a Militari dopo 4 minuti. Al 7' il giocatore marchigiano commette fallo su Guccione, secondo giallo e inevitabile cartellino rosso.





Fermana in dieci dopo pochi minuti. Forte della superiorità numerica il Mantova potrebbe creare qualche pericolo in più alla difesa della Fermana, che però riesce a controllare senza grossi patemi. La conclusione di Ganz è bloccata da Ginestra. A metà del primo tempo è ancora Ganz di prima intenzione a girare verso la porta marchigiana, la sfera finisce sul fondo dalla parte opposta. Alla mezzora si vede la Fermana con Mordini che scappa via sulla sinistra e mette un cross toccato da Checchi. Gli ospiti reclamano il rigore per un tocco di mano, l'arbitro concede il calcio d'angolo tra le proteste ospiti, il braccio di Checchi sembra effettivamente largo. Alla fine del primo tempo è 0-0.

Nella ripresa i padroni di casa partono bene, ma il gol lo trovano solo al 62' con Guccione. Gerbaudo serve il numero 10 virgiliano che sblocca la partita. La palla attraversa tutto lo specchio di porta e Guccione sul secondo palo appoggia in fondo alla rete. Tre minuti dopo gran botta di Zanandrea: palla sul fondo. La Fermana si vede su palla inattiva senza impegnare il portiere. Dopo 4 minuti di recupero è vittoria per il Mantova.