Il Manuzzi accende le luci, c'è anticipo tra Cesena ed Entella

Il Manuzzi vestito a festa apre la giornata numero 29 del campionato di serie C. C'è l'Entella tra la capolista e l'ottava vittoria consecutiva. I bianconeri tra assenze importanti (Pieraccini-Saber-Corazza) e la voglia di B al termine di un percorso quasi netto che pare non possa che concludersi con la vittoria del campionato.

Contemporaneamente al match di Cesena si gioca quello tra Pineto e Carrarese buono per una posizione play off con i toscani all'attacco di una seconda piazza, promessa ma non chiusa in direzione Sassari. Con 7 punti di vantaggio sugli apuani e 12 di ritardo dalla prima della classe, la Torres domani al Sanna col l'esame Pescara. Con la rinuncia forzata a Zeman per le note vicende, gli adriatici hanno inaugurato vincendo la gestione Bucaro.

In chiave salvezza comanda la gara del Recchioni tra Fermana e Olbia. Se i marchigiani riuscissero a vincere scavalcherebbero proprio i sardi e si porterebbero così in zona playout lasciando all'Olbia la mattonella della retrocessione diretta.

Motivi di interesse più di uno tra Lucchese e Rimini uscite entrambe malconce dalla semifinale di Coppa e desiderose specie i biancorossi di ricominciare la bella marcia di campionato. Tra Sestri e Spal vietato sbagliare, e dopo questo giro ne mancheranno appena 9.