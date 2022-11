QATAR 2022 Il Marocco batte il Belgio e lo scavalca Di Sabiri e Aboukhlal le reti che mandano gli africani in vetta al girone.

Vittoria pesante del Marocco che domina il Belgio, lo batte 2-0 e lo supera in classifica. Africani in gol già nel primo tempo con la punizione di Zyech, annullato per un fuorigioco attivo di Saiss che disturba Courtois. Nella ripresa stessa dinamica, ma esito opposto: stavolta la punizione è del sampdoriano Sabiri, il velo di Saiss inganna di nuovo il portiere dal Real ma qui la posizione è buona ed è vantaggio. Il bis arriva nel recupero: Ziyech va via a Castagne e mette dentro per Aboukhlal che scarica nel sette. Il Belgio va ko e ora, con la Croazia da affrontare nell'ultima giornata del girone, rischia grosso.

