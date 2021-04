SERIE C Il Matelica fa festa con un rigore di De Santis Maxi Lopez invece sbaglia dal dischetto: Samb battuta 1-0

Il derby va al Matelica, più bravo a costruire per un tempo e più bravo a non sciupare per l'altro. La Samb, reduce da una settimana complicata e da una vigilia macabra con tanto di testa di maiale recapitata al Presidente, lotta e forse merita di più dello zero che rimedia. Avvio tutto dei padroni di casa, Nobile di piede su Moretti, poi ancora il portiere ospite vola sul colpo di testa di Leonetti. Sempre Matelica padrone del campo nella prima parte, diagonale di Volpicelli fuori. Dopo mezz'ora comincia anche la partita della Samb, Lescano non arriva per questione di centimetri. Occasionissima per sbloccarla, sui piedi di Botta, il sinistro del regista scuola Inter sbatte sulla traversa e meritava di più- Dall'altra parte, sempre Nobile sul pezzo con i piedi su Leonetti. Prima dell'intervallo brividone per questa giocatona di Maxi Lopez.

[Banner_Google_ADS]



Ripresa, Volpicelli scatenato macina campo e semina avversari: Nobile due volte prima su Calcagni e poi su Leonetti. Il match si sblocca con la trattenuta di De Goichoechea su Tofanari, è calcio di rigore che il Matelica monetizza con lo specialista De Santis. Dalla parte di là stessa occasione per la Samb. Cardinali esce in ritardo e prende su Maxi Lopez, rigorissimo anche per gli ospiti. Ma dal dischetto Maxi Lopez va pigro e centrale. Pericolo scampato da nuova vita al Matelica, Volpicelli fuori. E nell'ultimo assalto l'1-1 sembra cosa fatte: ma quando Liporace scuote la rete è tutto fermo per fuorigioco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: