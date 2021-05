SERIE C PLAY OFF Il Matelica liquida la Sambenedettese nel finale Succede tutto nel secondo tempo Calcagni porta in vantaggio il Matelica. Pareggia D'Angelo per i rossoblu. Al 90° Moretti su rigore e al 94° Alberti chiude i giochi. Derby marchigiano al Matelica eliminata la Samb

Finita la stagione adesso la Sambenedettese può pensare solo a trovare un acquirente credibile che possa dare nuova vita al club dichiarato fallito una decina di giorni fa. I giocatori in campo per l'onore e per la maglia mettono impegno e vigore e cadono solo nell'emozionante finale di partita. Meglio la Sambenedettese nel primo tempo, un paio di conclusioni non vanno a bersaglio. Cambia Colavitto ad inizio ripresa con l'innesto che sarà decisivo di Alberti, suo il ponte per il destro al volo e incrociato di Riccardo Calcagni. A Matelica, quest'anno, producono eurogol in quantità industriale. Precisione, potenza, coordinazione c'è tutto in questo gol capolavoro.

La Samb reagisce e mostra orgoglio e dignità, Botta, si accentra il contrasto favorisce l'accorrente D'Angelo che anche con precaria coordinazione la mette sotto l'incrocio dei pali, per il pareggio rossoblu. Alla Samb il pari non basta si scopre la squadra di Montero e arriva il rosso per Goicoechea fallo netto da ultimo uomo su Moretti involato verso la porta. Al Matelica può bastare anche la x per la miglior posizione in campionato, ma nel finale la va a vincere con un rigore molto dubbio fischiato per il presunto fallo di mano di D'angelo in area. Moretti non sbaglia e qualifica il Matelica. In pieno recupero c'è gloria personale anche per Alberti, Allo stadio Helvia Recina di Macerata, Matelica batte Sambenedettese 3-1

