SERIE C Il Matelica supera il Ravenna in pieno recupero Decide un colpo di testa di Moretti al 92esimo

Giuseppe Magi conferma il tradizionale 3 - 5 - 2 con Mokulu e Martignano sul fronte offensivo, Colavitto avanza Balestrero nel ruolo di trequartista, a supporto di Volpicelli e Leonetti. Si comincia con il suggerimento di Franchi per la conclusione, fuori misura, di Leonetti. Al secondo tentativo il Matelica fa centro. Ancora Franchi per il destro dalla distanza di Bordo, una deviazione mette fuori causa il portiere Tonti ed i padroni di casa sono in vantaggio. Sul settore di sinistra, Franchi è una spina nel fianco della retroguardia romagnola, la conclusione però è debole e Tonti si salva in due tempi. Poco dopo la mezz'ora, bel fraseggio della squadra di Magi che porta al sinistro di De Grazia, Cardinali si oppone e la difesa allontana. Ad una manciata di minuti dal riposo, il Matelica raddoppia. Angolo di Calcagni per il puntuale stacco di De Santis che firma il 2 a 0. Solito schema su palla inattiva per la squadra di Colavitto, con il difensore biancorosso che infila la porta dell'incolpevole Tonti. De Santis ancora protagonista prima dell'intervallo, quando respinge il tentativo di Mokulu.

Secondo tempo ed i padroni di casa sfiorano il tris. Fa tutto bene Volpicelli che però non trova l'angolo basso. Come spesso accade, il Ravenna si affida a Mokulu che si fa trovare pronto sul tiro-cross di Franchini per riaprire la partita. Matelica in 10 per un doppio giallo a De Santis e Ravenna che raggiunge il pareggio con Mokulu. L'attaccante approfitta di un clamoroso errore difensivo per infilare la porta avversaria. Sembra finita ed invece in pieno recupero il Matelica conquista i tre punti. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, sponda di Balestrero per la deviazione vincente di Moretti. Al Ravenna non basta la doppietta di Mokulu, il Matelica, seppur in dieci, ritrova il sapore della vittoria che mancava dalla sfida con il Modena

