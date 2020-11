SERIE C Il Matelica vince in rimonta sul campo del Legnago per 2-1

La sfida tra matricole in serie C premia il Matelica. La squadra di Gianluca Colavitto s'impone in rimonta per 2-1. Partono bene i padroni di casa che dopo 6 minuti centrano il palo sugli sviluppi del primo corner della partita con il tiro da fuori di Bondioli, l'azione poi viene fermata dal direttore di gara per fuorigioco.

Dalla parte opposta Calcagni dal limite tiro deviato che impegna Pizzignacco alla parata in angolo. Al 17' occasione Matelica con il diagonale di Franchi e il salvataggio sulla linea. Sul cambio fronte Ranelli controlla il pallone poi si libera e conclude forte in porta, Cardinali manda in angolo. Al 20' fa tutto Morselli arriva fino al limite, serve Rolfini in area che conclude colpendo il palo. Altra segnalazione di fuorigioco. Replica Matelica con la bella giocata di Leonetti che fa tutto bene, manca solo di precisione. Sugli sviluppi di un corner, altra conclusione di Ranelli, Cardinali si distende in angolo. Ancora i padroni di casa con Morselli da fuori, Cardinali in due tempi fa suo il pallone. La partita si sblocca al 40'.

Fa tutto o quasi Morselli, che prende il pallone fuori dalla propria area di rigore, si fa tutto il campo palla al piede, al limite tocca laterale per Ranelli che gli restituisce la sfera, il numero 28 calcia al volo, ne viene fuori una traiettoria incredibile che finisce la sua corsa all'incrocio dei pali. Nella ripresa il Matelica la pareggia dopo 4 minuti sugli sviluppi di un corner con il gran tiro di Bordo che riesce a far passare la sfera in mezzo alle gambe di compagni e avversari e mettere il pallone vicino al palo. Buon momento degli ospiti che hanno già al 52' il pallone del sorpasso con il tiro a giro di Volpicelli che scheggia l'incrocio dei pali. Su punizione il Legnago ha l'occasione per il nuovo vantaggio con Morselli, vola Cardinali a deviare in angolo. Al 66' entra Pizzutelli nel Matelica. Il neo entrato ci mette un minuto a mettere il segno sulla partita con la punizione del vantaggio degli ospiti. Pizzignacco non ci arriva e la squadra di Colavitto si trova in vantaggio. Il Legnago con la gran botta da fuori di Ranelli, Cardinali alza sopra la traversa. Il Matelica vince 2-1 sul campo del Legnago.



