Il mercato di C parte a rilento

Pochi soldi e molte idee, il mercato di serie C già da anni ha le sue regole non scritte e allora senza grandi capitali da investire o si gioca d'anticipo e si aspettano i saldi degli ultimi giorni. Chi ha mosso subito è stata la capolista Reggiana che ha ceduto D'Angelo all'Avellino non prima però di essersi assicurata un rinforzo di spessore come il centrocampista Vallocchia che ha giocato la prima parte della sua stagione in serie B con la maglia del Cosenza. Movimenti in mezzo anche per il Gubbio che spera di avere dal Foggia Giovanni di Noia, sarebbe un ritorno per lui in Umbria.

Cambierà anche il Cesena, partendo dalla difesa: il sogno sarebbe Beppe Loiacono attualmente in B con la Reggina, maglia con la quale ha vinto il campionato di C quando in panchina c'era proprio Mimmo Toscano. Potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore in una trattativa che pare complicata, meno tortuosa la pista che porta a Monaco che il Padova ha messo fuori dal progetto. A metà campo occhi su Schenetti che tanto bene ha fatto con l'Entella, ma che in questi mesi a Foggia non ha convinto. Entella che invece ha già sparato il primo petardo, è il greco Siatounis a titolo definitivo dal Monza. Il Rimini ha già messo un gran colpo, respingendo l'offerta del Vicenza per il bomber Santini, che terminerà la stagione in Romagna. Due marchigiane attive: la Recanatese che non segna mai prende Guadagni dall'Avellino per puntellare l'attacco, mentre la Fermana valuta l'entità dell'infortunio al ginocchio occorso a Michele Nardi per capire se provvedersi o meno di un altro portiere.