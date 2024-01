SERIE C Il mercato non decolla, nel mirino ci sono gli under per il futuro Il Gubbio la società più attiva. Il Rimini è in attesa di due under dal Bari. La Virtus Entella tessera un portiere

Con la lotta per la serie B ormai ristretta a sole due squadre, Cesena e Torres, le altre lavorano in questa primissima fase del mercato di riparazione solo in ottica futura, cercando di garantirsi i giovani più interessanti. La società bianconera ha lavorato, per il momento solo in uscita: il giovane portiere classe 2004 Lorenzo Pollini alla Triestina, al Gubbio a titolo definitivo Jonathan Bumbu 35 presenze e cinque gol per lui in maglia bianconera.

È proprio il Gubbio una delle società più attive in questa prima fase, oltre a Bumbu è arrivato dal Giuliano in rossoblu, il 26enne attaccante Gabriele Bernardotto. Il Rimini cerca benzina fresca per il centrocampo e si fanno i nomi di Andrea Astrologo mediano del 2002 di proprietà Bari. Stessa strada potrebbe fare l'ex centrocampista dell'Imolese Filippo Faggi anche per lui poco spazio a Bari. I due potrebbe presto vestire il biancorosso.

Sempre da Bari un prestito anche per la Recanatese, in questo caso si tratta dell'attaccante 21enne montenegrino Matteo Ahmetaj. Un nuovo innesto, in ottica futura, per la Virtus Entella. Arriva dalla Lazio a titolo definitivo il giovane portiere Nicolas Masi, classe 2007. Il giovane portiere sarà aggregato inizialmente alla formazione Primavera. Per poi, nel tempo, provare a fare il salto definitivo.

