Il Milan al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico cerca un'impresa disperata per la qualificazione Per restare in corsa i rossoneri devono vincere. Ultima occasione per sperare ancora di centrare gli ottavi in questa competizione

Pioli ha due travi su cui appoggiarsi: la prima quella della squadra che non ha nulla da perdere. Il Milan è già praticamente fuori e può giocare in scioltezza senza fare calcoli. La seconda trave è la classifica di un girone che Liverpool a parte, dopo 4 giornate, lascia ancora aperte fievoli speranze. Porto 5, Atletico Madrid 4, e Milan 1. Ovvio che per i rossoneri in chiave qualificazione, anche un solo segno x nelle prossime due giornate sarà fatale. Il Milan deve vincere questa sera ore 21 al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico e l'ultima a San Siro, il 7 dicembre, con il Liverpool già matematicamente primo nel girone. Pioli, com'è nel suo stile, penserà una partita alla volta. Anche perchè se stasera non arrivano i 3 punti, quella con la squadra di Klopp sarà solo poco più che una passerella per un Milan che in questa stagione, visti i risultati in Champions, potrebbe anche pensare che per puntare tutto sul campionato a qualcosa occorre rinunciare. Le proiezioni dicono Giroud unica punta con Ibra che rifiata in vista della sfida di domenica a San Siro alle 15 con il Sassuolo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: