Il Milan batte recupera il doppio svantaggio e batte il Verona. Rossoneri soli in testa.

Il Milan butta via un tempo, ma poi recupera il doppio svantaggio contro il Verona e vince per 3-2. Un successo che consente ai rossoneri di salire momentaneamente da soli in testa alla classifica di serie A, in attesa del Napoli che oggi ospita in casa il Torino.

Successo con polemica della Lazio sull'Inter: 3-1 il risultato finale. I biancocelesti segnano il gol del vantaggio con un avversario a terra e si sfiora la rissa.

Oggi, oltre a Napoli-Torino, si giocano anche Cagliari-Samp, Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Udinese-Bologna e, alle 20:45, Juve-Roma.

Domani Venezia-Fiorentina.

