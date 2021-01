L'Atalanta passa con grande autorevolezza sul campo dei rossoneri. Milan mai realmente in partita e travolto per 3-0. Non ne approfitta l'Inter che non va oltre lo 0-0 in casa di una buona Udinese. Conte, nervosissimo, è stato espulso. Nel match serale la Fiorentina prima scherza col Crotone, poi non la chiude e soffre nel finale. I viola salvano la vittoria per 2-1 e allontanano la zona pericolosa della classifica.

Il lunch match di oggi è Juventus-Bologna alle 12.30.