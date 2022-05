Il Milan è Campione d'Italia per la 19^ volta nella sua storia. Decisiva, per i rossoneri di Stefano Pioli, la larga vittoria sul campo del Sassuolo: 3-0 con doppietta di Giroud, gol di Kessie con tre assist di Rafael Leao. Il Milan vince all'ultima giornata con 86 punti, 2 in più dei cugini dell'Inter che battono 3-0 la Sampdoria ma non basta.