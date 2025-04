Il Milan Futuro batte la Ternana, l'Entella è in B

La Ternana perde contro il Milan Futuro, l'Entella può festeggiare la promozione in anticipo. Vince il Milan Futuro e l'Entella può iniziare i festeggiamenti con qualche ora di anticipo. Il successo dei rossoneri contro la Ternana nella partita dell'ora di pranzo della domenica valgono tre punti importanti per la squadra di Massimo Oddo e il ritorno in serie B dei biancoazzurri. Avvio convincente dei padroni di casa con Alesi che calcia da fuori, Vannucchi si allunga per respingere. Cambio fronte e occasione per la Ternana, con Curcio che calcia dalla distanza, questa volta è Nava a farsi trovare pronto. Buon momento degli ospiti con Curcio che va vicino al vantaggio con una girata di testa che termina sul fondo. Sul cambio fronte velocissimo il contropiede del Milan che porta Ianesi a concludere c'è la parata in angolo di Vannucchi. Nel recupero si sblocca la partita con Quirini. Il numero 41 rossonero colpisce in tuffo e porta avanti i suoi sul cross di Camarda.

Nella ripresa gran giocata di Curcio che gira in porta in acrobazia, c'è la risposta di Nava a salvare in angolo. Dall'altra parte Ianesi va vicinissimo al raddoppio riconquistando un pallone che il rossonero calcia in diagonale sfiorando il palo dalla parte opposta. Al 78' calcio di rigore per la Ternana, netto il fallo di Branca che atterra Cicerelli. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 10, Nava intuisce e blocca la conclusione salvando porta e risultato. È una giornata da incorniciare per il portiere rossonero che nel recupero va anche a salvare su Capuano con l'aiuto del palo. Vince il Milan Futuro 1-0. Inizia la festa a Chiavari con l'Entella in B.