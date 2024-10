SERIE C Il Milan Futuro chiude in 9, la Pianese vince 1-0 La Pianese esce dalla zona play-out passando di misura sul campo di un Milan Futuro che chiude addirittura in 9 per le espulsioni di Coubis e Minotti: decide il gol di Mastropietro nella ripresa.

Mastropietro proietta la Pianese fuori dalla zona playout e stoppa la mini-striscia positiva di un Milan Futuro che parte male e finisce peggio. Sono passati solo 5 minuti quando anche il cameraman si perde la trattenuta di Coubis su Mignani, da ultimo uomo. L'arbitro estrae il rosso diretto e la strada si mette subito in salita per i rossoneri. E sulla punizione successiva ci pensa Nava a sventare la minaccia. Nonostante l'inferiorità numerica i giovani di Bonera si fanno vedere con l'inzuccata di Cuenca che, tutto solo in area, non inquadra lo specchio. Sarà l'ultimo squillo, da qui in poi solo Piancastagnaio: clamoroso il gol divorato da Mastropietro che non arriva in spaccata sul suggerimento di Mignani dalla destra.

E, anche ad inizio ripresa, non sembra essere giornata per il 10 che si inserisce con i tempi giusti ma – di testa – mette fuori. La svolta, per lui e per la Pianese, poco dopo l'ora di gioco: Mastropietro inizia e conclude l'azione bucando Nava sull'assist di Boccadamo. Gli ospiti vanno sull'1-0 e hanno un primo match point, sfruttando le praterie lasciate dalla difesa del Milan: Mignani però calcia addosso a Nava, bravo ad uscire con i tempi giusti. Sull'ennesima ripartenza Minotti atterra il neo-entrato Odjer ed è calcio di rigore. Il difensore protesta in maniera continuativa e plateale, lasciando i suoi addirittura in 9. In casa Milan il migliore in campo è assolutamente Nava che, anche con l'aiuto del palo e un pizzico di fortuna, neutralizza il penalty dello stesso Odjer. La Pianese chiede il gol che non viene assegnato ma poco cambia: sono comunque 3 punti importanti per risalire la china.

