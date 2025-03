SERIE C Il Milan Futuro non vince mai, anche il Pontedera lo rimonta (1-1)

Se il Milan di oggi non sta benissimo, sta molto peggio quello di domani che non ne vince una neanche per sbaglio e con i playout praticamente certi deve almeno evitare l'ultimo posto. Il Pontedera prende il punto che voleva. Sala da una parte e Branca dall'altra unici lampi di un tempo di sbadigli. Migliore la ripresa, Milan un po' più attiva a cercar di vincerla. Azione manovrata che porta Branca alla conclusione, sulla deviazione Tantalocchi prega e spera. Non sono nemmeno fortunati i giovani rossoneri, Quirini chiude sul palo il cross goloso di Malaspina. Il Pontedera esce dal guscio con Italeng che non inquadra la porta da un passo. Poi passa il Milan. La punizone di Bartesaghi fora la barriera, Tantalocchi respinge corto e a rimbalzo ci va Camporese, difensore centrale con istinto da goleador. Toscani che reagiscono alla ricerca di un pari che serve eccome per la classifica, è bravo Raveyre due volte a metter la pezza sulla fucilata di Sala e poi anche su Van Ransbeeck. Il portiere si mangia la dote subito dopo quando va giù lento e molle sul colpo di testa tutt'altro che irresistibile di Corona. Nel finire Coubis combina con Magrassi, ma Tantalocchi si tuffa sull'ultimo diagonale del match.

