SERIE C Il Milan Futuro sorprende un Gubbio in crisi (1-0)

Il giovane Milan batte un colpo, vince con merito e acuisce la crisi di un Gubbio che si vede solo nel finale dopo 80 preoccupanti minuti di nulla. A metà del primo tempo passano i rossoneri: Jimenez per Sandri che favorisce l'inserimento di Traorè, l'ivoriano non sbaglia da pochi passi. Primo tempo con poche emozioni, dall'angolo la difesa egubina si dimentica di Bartesaghi che però appoggia piano e centrale a Venturi. Ripresa è tutta un'altra partita che il Milan meriterebbe di chiudere subito. Camarda lavora bene in protezione dentro l'area, Bartesaghi a rimorchio spacca la traversa, la palla resta buona per Minotti, c'è Fossati sulla linea a Venturi battuto. Milan padrone, Jimenez punta Stramaccioni e va giù. E' calcio di rigore, dal dischetto Camarda neanche male, Venturi si inventa il paratone pazzesco. E dall'angolo altro giro, altro regalo: Minotti a colpo sicuro, c'è ancora Fossati sulla linea. Si gioca ad una porta, quella che non trova Bartesaghi sulla sponda di Camarda. Tutta questa produzione non porta al raddoppio, nemmeno la punizione di Traorè serve a battere Venturi. Miracolosamente ancora in piedi, il Gubbio prova a fare qualcosa in un finale che per poco si colora di beffa. Zukic sulla linea disinnesca la conclusione di D'Ursi. E sullo stesso D'Ursi poco dopo Torriani guarda e soffia. Ma la crisi del Gubbio continua.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: