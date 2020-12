SERIE A Il MIlan non si ferma, battuta la Sampdoria

Il MIlan non si ferma, battuta la Sampdoria.

Il Milan non arresta la sua corsa e si conferma capolista dopo il successo di ieri sera per 2-1 anche sulla Sampdoria, l'ottava vittoria nelle prime dieci giornate. "Vogliamo far bene, vogliamo vincere tutte le partite, sappiamo che non sarà possibile ma dovremo affrontare al meglio ogni gara", le parole del tecnico Pioli al termine della gara. Grazie ai tre punti di ieri sera, i rossoneri sono in testa a +5 dall'Inter e +6 dal Napoli che ieri ha travolto il Crotone per 4-0. Stasera si gioca Fiorentina-Genoa.

