Il Milan per l'impresa al Bernabeau. Esame Juventus con il Lilla. Il Bologna non può più sbagliare

Real Madrid favorito, ma il Milan dovrà provare a sorprendere i campioni in carica. Fonseca alla ricerca dell'impresa con Leao in campo dal primo minuto. Che sia un match complicato è evidente, ma servirà un Milan lucido e spavaldo se vuole uscire dal Bernabeau con un risultato positivo. Ancelotti con tutti i suoi assi in campo, unico assente il portiere Courtois, il belga verrà sostituito dall'ucraino Andrij Lunin.

In trasferta anche la Juventus. I bianconeri devono rispondere alle critiche arrivate dopo il match perso a Torino con lo Stoccarda. I francesi del Lilla hanno 6 punti in classifica esattamente come la squadra di Thiago Motta. Si prospetta una sfida equilibrata, molto importante sarà non perdere per alimentare ambizioni di promozione diretta alla seconda fase.

Diversa, la situazione per il Bologna. I rossoblu affrontano in casa il Monaco. Per la squadra di Vincenzo Italiano serve una vittoria per sperare di entrare in griglia play off . La squadra del principato è la sorpresa di questa nuova edizione di Champions League con 7 punti in 3 giornate, coltiva grandi chance di qualificarsi agli ottavi di finale centrando una delle otto posizioni che danno accesso diretto alla seconda fase della competizione. Bologna spinto da 27mila spettatori che sperano nel primo gol e nella prima vittoria in Champions League della loro squadra che al Dall'Ara ha strappato un punto nella prima giornata con lo Shakhtar.