SERIE C Il Milan scappa due volte, l'Ascoli lo riprende (2-2)

Più squadra del solito, meglio anche rispetto all'Ascoli, comunque il Milan Futuro non vince mai. L'Ascoli è più svagato e leggero di quello corretto da Di Carlo, ecco i bianconeri subito, tutti giù per terra in area avversaria, ma Forte gira pigro su Raveyre. Il Milan ci mette i chili e i centimetri di Magrassi che sfonda poi calcia su Marte. Ospiti in ripartenza sempre pericolosi, Malaspina fa viaggiare D'Alessio sul cui cross Ianesi va di testa, ma alto. Prima dell'intervallo altro lavoro di Sandri, Magrassi arriva col passo giusto e non trova la porta.

Ripresa col Milan che recupera palla e va in verticale: guida Sandri che fa mezzo campo e scarica su Ianesi. L'ex Pontedera prende la mira e a giro l'angolo lontano. L'Ascoli pare accusi, ma appena mette la testa fuori la riprende: Marsura morbido, stacca Forte a punire l'incerto Raveyre. Fuochi d'artificio, passano appena un paio di minuti e altra palla persa marchigiana, Sandri come sopra, ma questa volta decide di fare tutto da solo e intestarsi l'1-2. Il Del Duca fischia e non si vede come possa l'Ascoli salvarla. A dare una mano ci pensa Gala che appena entrato apre troppo ingenuamente il braccio e viene omaggiato con un rosso diretto. Così dall'angolo arriva il 2-2. Varone chiede il rigore, ma la palla resta in area e l'arbitro correttamente fa giocare fino a che D'Uffizi la incastra sotto la traversa. E' il punto che comunque non va bene a nessuno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: