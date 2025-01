SUPERCOPPA Il Milan supera la Juve: giocherà la finale contro l'Inter a Riad Rimonta rossonera contro i bianconeri: Pulisic e un autogol di Gatti regalano la vittoria a Conceicao nel suo esordio.

Il Milan ribalta la Juve e approda in finale di Supercoppa a Riad dove incontrerà l'Inter. Sergio Conceicao vive un esordio da sogno sulla sua nuova panchina. Yildiz dopo 21 minuti spiana la strada ai bianconeri che sembrano avere la gara in pugno, poi in quattro minuti tra il 26' e il 30' Pulisic su rigore e l'autogol di Gatti sul cross di Musah fanno esultare il portoghese.

Oggi si giocano tre partite della 19/ma giornata di serie A: Venezia-Empoli alle 15, Fiorentina-Napoli alle 18 e Verona-Udinese alle 20:45.

