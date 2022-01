SERIE A Il Milan travolge la Roma, il Napoli strappa il pari in casa Juve

Il Milan travolge la Roma, il Napoli strappa il pari in casa Juve.

Nella prima giornata del girone di ritorno della Serie A di calcio la Juventus pareggia in casa 1-1 di rimonta col Napoli, mentre il Milan stende a San Siro la Roma per 3-1. Lazio-Empoli 3-3, Sassuolo-Genoa 1-1, Spezia-Verona e Sampdoria Cagliari 1-2. Quattro le gare posticipate per Covid. La Lega aggiorna il protocollo: con 13 giocatori negativi in rosa si va in campo.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: