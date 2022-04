SERIE C Il Modena ad un passo dalla B e Gagno entra di diritto nella storia Il Modena vede vicinissimo il traguardo dopo il clamoroso goal al 91° del portiere Gagno. Resta la lotta per il terzo posto tra Cesena, Entella e Pescara, e quella per non retrocedere tra Grosseto ed Imolese

“Clamoroso al Cibali” la celebre locuzione coniata dall'immenso Sandro Ciotti domenica 4 giugno 1961 durante la partita Catania-Inter, torna di stretta attualità nel vedere il modo in cui il Modena a tempo scaduto strappa i 3 punti contro l'Imolese che hanno il sapore di B. Riccardo Gagno opera un rinvio dalla sua area di 80 metri che scavalca il collega Gian Maria Rossi e decide le sorti di questa partita e del campionato. Clamoroso a Modena, sarebbe troppo semplice, “assurdo a Modena” rende forse ancor più l'idea. Gesto che ora condanna di fatto la Reggiana vincente a Fermo. Dramma Reggiana, paradiso Modena. Per togliere fiato agli scettici sull'estrema correttezza di un uomo prima e di un ottimo portiere poi, come Gian Maria Rossi vale la pena mostrare la grande parata dello stesso su Pergreffi un minuto prima di subire quel gol che ovviamente passerà alla storia di questo campionato. Forse non sarebbe cambiato nulla anche se Modena – Imolese avessero pareggiato in chiave promozione, ma il calcio ci ha fatto vedere di tutto e Tesser si sente molto più a suo agio a + 4 a due giornate dal termine, piuttosto che a + 2. Vivremo anche un finale thrilling anche per il terzo posto con il Cesena spazzato via a Montevarchi e le concomitanti vittoria di Virtus Entella e Pescara adesso a -1 e -2 dai bianconeri. Stessa cosa in fondo alla classifica dove Grosseto ed Imolese nelle ultime due si giocheranno la permanenza in categoria.

