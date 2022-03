Il Modena allunga, Minesso stende il Pescara allo scadere

Il lunedì del Braglia sembra lo specchio di una di quelle stagioni in cui tutto deve incastrarsi per il lieto fine, così il Modena, pur faticando, allunga in testa. Minuto 94°, Azzi riceve da Gerli, affonda e va a rimorchio per il piatto di Mosti, sul quale Minesso tocca in spaccata: è l'1-0 che decide il delicato scontro col Pescara, 5° della classe. Così per la capolista sono 21 risultati in fila – con 19 vittorie – e soprattutto altri due punti sulla Reggiana, ora a -5.

Modena subito pericoloso sull'asse tra Ogunseye e Giovannini, stoppato al tiro da Drudi. Eppure non sarà una prova brillante quella dei canarini, anzi il grosso delle occasioni è degli ospiti. Al 10° contatto in area Piacentini-Cernigoi e proteste biancazzurre, il tuffo dell'11 però è palese ed è dura dar torto all'arbitro. Subito dopo volata a sinistra di Rauti e palla dentro ancora per Cernigoi, che non può arrivarci. Poi tocca a Clemenza, battuta da fuori che fuori finisce. Ripresa e ancora Pescara: Pontisso triangola con Rauti e scarica a Cernigoi, la sterzata manda a spasso Piacentini ma al dunque c'è la chiusura chirurgica di Pergreffi e Ciofani.

Il Modena incassa finché Tesser non azzecca la carta Minesso, il cui ingresso cambia la partita. È lui a smarcare Magnino, sciupone in una girata schiacciata che non è buono neanche come assist per Azzi. Ed è sempre lui, al 78°, a bruciare d'un attimo Drudi, il cui mancato anticipo gli costa il secondo giallo. Pescara in 10 e ora anche in trincea, che sembra dare i suoi frutti prima che allo scadere del recupero Minesso, tenuto in gioco da due difensori, piazzi la zampata. Troppo presto per definirlo gol promozione, in caso di salita diretta in B però sarà di certo uno di quei momenti da segnare in grassetto nell'album dei ricordi.