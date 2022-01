Il Modena batte anche l'Entella e fa 14

Il record dei nerazzurri di Mancini 17 vittorie consecutive, in Italia è ancora imbattuto. Quello di vittorie consecutive per un club di prima divisione appartiene ai gallesi del The New Saints con 27. Il Modena di Tesser ha frantumato tutti i record di serie C e continua a battere se stesso. Con quella sulla Virtus Entella si porta a 14 consecutive a – 3 dall'eguagliare il record dell'Inter. Mercoledì è in programma lo scontro diretto tra queste due grandi del Girone B. La Reggiana imbattuta da 22 giornate e il Modena 14 vittorie consecutive. Uno scontro tra due straordinarie protagoniste tutto da seguire non ancora decisivo, qualsiasi sia il risultato finale. Un Modena che ha mandato un altro segnale chiaro con l'ennesimo blitz questa volta in casa di un Entella in grande ascesa, nelle ultime 12 ha perso solo una volta con la Reggiana.

Proteste dell'Entella quando Magrassi lanciato a rete viene ostacolato da Gagno, Pergreffi recupera e salva il Modena. Azzi vola sulla sinistra si accentra e fa partire la conclusione, Borra grande riflesso e con l'aiuto della traversa tiene in piedi i liguri. Clamoroso al comunale di Chiavari quando avviene un tocco di mano di Ciofani in area con il braccio altissimo, l'arbitro in un primo momento assegna rigore, poi cambia la decisione valutando decisiva una spinta precedente di Magrassi proprio ai danni di Ciofani. Punizione per il Modena. Dall'altra parte sul traversone di Gerli, esce male Borra, tocca Minesso, sfera che esce di pochissimo. Ad inizio ripresa Merkaj innesta il turbo, si presenta davanti a Gagno che respinge di piedi e Pergreffi rischia l'autogol. La svolta poco dopo: Coppolaro sbilancia Giovannini, spinta da rigore secondo il direttore di gara: Minesso fa centro e porta in vantaggio il Modena. Giovannini dalla destra, cross perfetto per Minesso che si divora lo 0-2 a pochissimi metri dalla porta. Il raddoppio arriva su azione d'angolo. Pergreffi lasciato solo tocca quel tanto che basta per mandare i canarini in orbita. Coppolaro su Azzi troppo veloce per tutti, doppio giallo espulsione e calcio di rigore. Lo stesso Azzi manda sul palo. E' lìultima cosa di una sfida che farà discutere. Allo Stadio Comunale di Chiavari. Modena batte Virtus Entella 2-0 tra le proteste.