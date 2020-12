SERIE C Il Modena batte il Fano, il Mantova sbaglia due rigori e impatta col Legnago I canarini, terzi da soli, si impongono 2-0- Per i virgiliani solo 0-0.

Terza vittoria di fila, terzo posto in solitaria, -3 dalla vetta. Il Modena marcia spedito e liquida 2-0 il Fano penultimo della classe, tornato a perdere dopo 4 risultati utili. 7' e la sblocca Pergreffi, perfetto nella torsione di testa sul corner di Tulissi. Poi, su una spazzata non riuscita di Zigrossi, il sinistro in acrobazia di Monachello respinto dal palo, col tuffo di Meli ad allontanare il pallone vagante. Il Fano comunque è in partita e in un paio di occasioni va vicino al pari, sui calci da fermo: mischione da punizione e tocco appena alto di Barbuti, quindi angolo e stoccata vincente di Zigrossi, ma l'arbitro vede un fallo nei vari spintoni d'area e dunque non vale. Dal mancato 1-1 al raddoppio modenese, un cross disegnato di Mignanelli sul quale Monachello va in tuffo di testa per un gol da applausi. È il colpo di grazia, coi gialloblu che vanno pure vicini al tris ancora con Monachello, fermato col piede da Meli, e con la rovesciata fuori porta di Zaro, arrivata in chiusura.

Il Modena stacca il Perugia e allunga anche sul Mantova, che fa 0-0 col Legnago e resta 7°.Rosicata clamorosa per i virgiliani, capaci, negli 8' iniziali, di una doppia cilecca dal dischetto. Il primo rigore arriva dopo appena 43”, col traversone di Zibert intercettato dal braccio di Giacobbe: batte Guccione e ne esce un clamoroso pasticcio, tra scavetto contro la traversa e tap in da un centimetro spedito addirittura a lato. Sempre Zibert a innescare la fuga a rete di Cheddira, atterrato in area da Perna per il secondo giro di penalty. Stavolta tocca a Ganz, anche qui l'esecuzione non è impeccabile e a Pizzignacco basta intuire il lato per ergersi a eroe di giornata. E subito dopo il Mantova rischia la clamorosa beffa, con Antonelli che si ritrova un pallone vagante, controlla e calcia, mandando alto. E ancora sull'asse tra Chakir e Luppi, liberatosi al tiro con una finta e poi stoppato dalla deviazione di Tozzo e dal salvataggio di Militari.

