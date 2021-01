Il Modena batte il Gubbio con un gol per tempo (2-0)

La scivolata inattesa è archiviata, il Modena riparte superando di slancio e per 2-0 un Gubbio tutt'altro che passivo che alla fine risultato a parte può dire di aver fatto il suo. E' Gagno il primo portiere chiamato all'intervento sollecitato da Sainz Maza. Il Modena quando verticalizza fa valere la maggior qualità e passa: la triangolazione mette Spagnoli in posizione di sparo e siluro del vantaggio sotto l'incrocio dei pali. Reazione immediata di quelli di Torrente, Sainz Maza sbatte su Zaro un tiro che poteva dare molto più fastidio di così. Prima dell'intervallo ancora i violini modenesi, scambiano Spagnoli e Scappini. Alto.





Ripresa e raddoppio. Spagnoli, Sodinha, Prezioso, Diagonale sul palo lontano e 2-0. Tutto molto bello. Il Gubbio non si arrende, anzi protesta. Sulla punizione dell'ex Pasquato gli umbri chiedono a gran voce la mano in barriera di Sodinha. Il Modena si accontenta di controllare e lascia agli ospiti il pallino, grandi occasioni comunque non arrivano e quando quelli di Torrente hanno speso le energie migliori, gli emiliani tornano a farsi vedere con grado di pericolosità alto. Monachello viaggia e Davì manca il tocca a un passo da Cucchietti, e poi sempre Cucchietti vola su Castiglia negando il tris, ma la sostanza del lunch match era chiara da un pezzo.