Il Modena dei record promosso in Serie B

Attilio Tesser e il Modena si erano sfiorati nel 2015, ma quella società scelse Crespo. E il resto è storia, sei anni dopo il tecnico di Montebelluna è il nuovo timoniere dei gialloblù. Non c’è mai stato un solo dubbio sul successore di Mignani, mai un tentennamento o un ripensamento. Non c’è stata praticamente concorrenza, a lui il Modena consegnerà chiavi e responsabilità perchè a questo punto, l’obiettivo è risalire la china e volare in B. Lo 'Specialista' viene chiamato dopo le promozioni con Novara, Cremonese e Pordenone.

L'inizio non è dei migliori. 3 pareggi consecutivi, poi la vittoria sulla Fermana prima della caduta con la Virtus Entella. 6 punti in 5 giornate, e c'erano già i primi mormorii. Due segni 'più' consecutivi con Cesena e Lucchese risollevano i canarini, ma il nuovo tonfo di Montevarchi mette a rischio la panchina di Attilio Tesser con la Reggiana che prende vantaggio.

E' da quella sconfitta che sboccia il Modena. Il record di 14 vittorie consecutive porta i gialli a riscrivere il record in Serie C, quella continuità che fortifica il gruppo di partita in partita e indebolisce le convinzioni altrui. Il pareggio di Reggio Emilia con i diretti avversari interrompe il passo forsennato dei canarini. Ma la marcia è ormai spedita verso l'obiettivo, nonostante un braccio di ferro bellissimo con l'avversario meritevole e forte come la Reggiana di Aimo Diana che si riavvicina dopo la caduta di Olbia e il pareggio di Siena.

Se c'è un momento topico che fa capire chiaramente che questo Modena oltre che essere forte e brillante è sostenuto anche dalla stella, quel momento arriva al Braglia al minuto 91 di Modena – Imolese bloccata sull'1-1 quando Riccardo Gagno realizza, da portiere, il gol più importante della storia dei canarini. Non ci sono i vari Azzi, Tremolada, Mosti, Minesso, Scarsella, a referto ma anche e soprattutto l'uomo che non ti aspetti: Gagno, portiere affidabile capace di un rinvio di 80 metri che inganna l'ottimo Rossi portiere dell'Imolese. Da qui in avanti con quello che porta un gol del genere è solo countdown verso l'obiettivo che arriva sempre al Braglia con il Pontedera. Il 4-3-2-1 senza un vero e proprio centroavanti di ruolo il capolavoro tattico di Mister Promozione Attilio Tesser.