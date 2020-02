SERIE C Il Modena di misura sul Sudtirol Al Braglia decide un gol di Spagnoli

Stesso modulo per Michele Mignani e Stefano Vecchi. Emiliani con Tulissi a supporto di Ferrario e Spagnoli, ospiti con Petrella a sostegno di Rover e Fischnaller. Sudtirol subito pericoloso con Fischnaller che di testa non inquadra lo specchio della porta. Al primo vero affondo, il Modena passa in vantaggio. Suggerimento di Davi per Spagnoli, controllo e destro vincente dell'attaccante gialloblu. Quarto gol stagionale per Alberto Spagnoli ma difesa ospite, assolutamente da rivedere. Nel recupero del primo tempo, Tait lavora un bel pallone sull'out di destra e serve Rover, conclusione da dimenticare.

Al quinto della ripresa, Gigli sale più in alto di tutti ed insacca il pallone del pareggio, rete annullata per un fallo in attacco del difensore biancorosso. Poco dopo, Modena vicino al raddoppio. Assist di Spagnoli per Ferrario che si libera di un avversario ma viene chiuso dalla tempestiva uscita di Taliento. Il numero 1 del Sudtirol si ripete su Tulissi poi è Fabbri a salvare sul tentativo di Spagnoli. Al quinto minuto di recupero, destro velenoso di Gasperi che mette i brividi a Gagno. Al Braglia finisce 1 a 0 per il Modena contro un Sudtirol che non sa più vincere, lontano da Druso.



