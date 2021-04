SERIE C Il Modena di misura vince a Fano

Il Fano non riesce a dare continuità alla vittoria in trasferta con la Feralpi Salò e cede in casa contro il Modena. Secondo successo di fila per i canarini che s'impongono di misura. Al Mancini di Fano non succede granché fino al 25' quando si sblocca la partita. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo in area marchigiana arriva il gol di Ingegneri al termine di un incredibile batti e ribatti che favorisce la squadra emiliana con la conclusione sotto misura del numero del Modena. La risposta del Fano tre minuti più tardi non porta a pericoli dalle parti di Gagno.

All'intervallo ospiti avanti 1-0. Nella ripresa si riparte con il Modena avanti sugli sviluppi di un calcio di punizione bloccato da Viscovo. Replica Fano, con una rovesciata di Brero che finisce tra le braccia del portiere. Al 54' che occasione per il Fano. Ferrara entra in area, l'intervento di Zaro è giudicato da calcio di rigore dall'arbitro. Sul dischetto si presenta Barbuti. Conclusione di potenza che si stampa contro la traversa. E' il terzo rigore sbagliato dal numero 9 marchigiano. Il Fano avrebbe un'altra opportunità per pareggiare al 58' ancora con Barbutti che da posizione defilata calcia in porta, Gagno in angolo. Il Fano continua ad attaccare: cross da destra di Sarli per il taglio di Valeau anticipato da Varutti. A tre dalla fine il Modena potrebbe chiudere la gara con il diagonale di Scappini. Non bastano oltre otto minuti di recupero alla squadra di Tacchinardi che perde 1-0.





