Il Modena di Tesser supera quello di De Biasi. 9 vittorie consecutive è record assoluto

La sensazione è quella di una squadra capace di vincere anche nelle difficoltà. La nona consecutiva del Modena porta con sé ancora più certezze alla squadra di Attilio Tesser che ha dominato al Galli, tuttavia è andata sotto. L'ingresso del ragazzino Nicholas Bonfanti, 19 anni scuola Inter, ha consentito ai canarini di allungare la striscia di vittorie consecutive, nove che significano anche nuovo record. Tesser meglio di Luigi De Biasi stagione 2000/2001 che si fermò ad 8. Alle avversarie saranno cadute le braccia perchè è chiaro una non vittoria dei gialli avrebbe consentito al Cesena di avvicinarsi ulteriormente e alla Reggiana di tornare in vetta in solitudine. Due vittorie per Reggiana e Cesena per ribadire che il campionato sarà tiratissimo fino all'ultima giornata. Da 8 turni in serie utile anche la Virtus Entella. I liguri hanno smaltito le incertezze di inizio stagione e si sono messi a correre per provare a piombare sul trio di testa. Non sarà semplice 10 punti da rimontare su due squadre non sarà compito semplice per la squadra di Volpe comunque da tenere in grande considerazione anche per l'organico che ha. Tutto può ancora succedere anche in coda, dove basta una vittoria per essere o meno in zona play out/retrocessione.