Il Modena fa festa al 91'

Fa tutto il Cesena, con un palo, una traversa, un gol annullato e una scivolata in pieno recupero che costa tre punti. E così la vince il Modena più scaltro e forse più completo quando i cambi hanno indebolito i bianconeri. Modena pericoloso con Corradi, scavallata e incrocio fuori di poco con Nardi sul pezzo. Mugugni cesanati sulla verticalizzazione che manda Bortolussi in porta, fermato dall'assistente dopo iniziale esitazione. Alla mezz'ora occasionissima romagnola per il vantaggio. Caturano, Russini, Bortolussi: colpo sotto e traversa a Gagno battuto. Con la panchina già in piedi. Di là stessa cosa o quasi: Nardi su Tulissi fa prima uno e poi due miracoli. Prima dell'intervallo è ancora il Cesena a bussare: Caturano chiama Gagno alla respinta d'istinto.

Ripresa, Modena in avvio, sberla di Corradi e Nardi vola in angolo, poi il Cesena prende il comando delle operazioni e pare in grado di vincerla. Russini per Collocolo: tiro a giro sul palo lontano e Gagno che vola e poi secondo legno di giornata quando sulla sponda di Sorrentino, il bomber Bortolussi trova un anticipo maestoso. E così quando i bianconeri cominciano a pensare al minimo sindacale del pari vanno all'inferno. Minuto 91, Spagnoli, Longo scivola e Corradi resta solo. E' la coltellata che fa risorgere il Modena dopo il periodo di magra.