Il Modena ha il fiato corto. Il pareggio con il Gubbio rinvia tutto all'ultima giornata

Il Modena ha un ansia tremenda. Tutto rinviato all'ultima giornata con la Reggiana che soffia sul collo dei canarini a cui, a questo punto, non basterà il pareggio. La Regia ha una differenza reti migliore 70 realizzati 26 subiti contro i 65 e 25 del Modena. Questo significa che un eventuale arrivo a 86 premierebbe i granata di Reggio Emilia.

L'ultima giornata si giocherà sabato 23 aprile con il Modena al Braglia con il Pontedera e la Reggiana di scena a Teramo. Sono entrambe squadre salve matematicamente, e con pochissime speranze di acciuffare all'ultimo i play off. Ma il calcio è pieno di esempi di scossoni all'ultima giornata anche quando tutto lascia presagire che non ci saranno sorprese. Vedremo, c'è tempo per prepararci a vivere questo ultimo turno con questo duello infinito tra queste due Modena e Reggiana, entrambe, per quanto fatto vedere, meriterebbero la promozione.

Modena, dominato in lungo ed in largo da un Gubbio al quale è mancato solo il colpo del KO, dopo essere andato in vantaggio con Redolfi su palla inattiva allo scadere del primo tempo. Il Gubbio manca il raddoppio facile in almeno altre tre quattro circostanze, poi si fa male da solo quando Bonini mette un braccio sulla schiena di Giovannini, e l'arbitro decreta rigore ed espulsione del giocatore. Ogunseye restituisce ossigeno ai 1300 arrivati da Modena. Il + 2 sulla Reggiana all'ultima è una notevole garanzia, ma ancora non è festa. Allo Stadio Barbetti di Gubbio, Gubbio – Modena 1-1.