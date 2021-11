SERIE C Il Modena infila la sesta e sale al secondo posto La squadra di Tesser batte la Vis Pesaro e approfitta del pareggio nello scontro diretto tra Reggiana – Cesena

Il Modena continua a scalare la classifica e si porta a – 2 dalla Reggiana capolista. Gara sofferta con la Vis Pesaro ma alla fine i canarini passano e si insediano al secondo posto. Prima grande occasione con Tremolada che pesca in area Silvestri, colpo di testa da pochi metri, Farroni ha un riflesso straordinario e salva la Vis Pesaro. Da un angolo nasce una mischia Coppola dal limite sfera vicina all'incrocio dei pali. Minesso allarga per Mosti, palla sul destro poi sul sinistro diagonale preciso e Modena sblocca. Insiste la squadra di Attilio Tesser, Tremolada, ottima partita la sua, cross millimetrico per Minesso, tuffo di testa e palla incredibilmente fuori. Dal possibile 2-0 si passa all'1-1, Ciofani su Cusumano, l'arbitro ha pochi dubbi e assegna il calcio di rigore : dagli undici metri Cannavò e la Vis si riporta in quota.

[Banner_Google_ADS]

Ripresa il solito Tremolada carica il sinistro, voleva essere un tiro, diventa un assist per Minesso che da attaccante di razza ci mette il piede e riporta in vantaggio il Modena. I gialli, a questo punto, si abbassano, ma i biancorossi ci provano solo da lontano senza fare male. I due 27 a contatto, sono Saccani della Vis e Azzi del Modena, l'arbitro non ravvisa la spinta del biancorosso sul giallo. Poco male per il Modena che porta a casa tre punti vitali per puntare alla B allo Stadio Braglia di Modena, Modena batte Vis Pesaro 2-1

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: