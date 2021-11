SERIE C Il Modena non si ferma più 8 di fila e primato Frena la Reggiana, cade il Cesena

A questo punto i canarini diventano i candidati più credibili per la serie B. Il Modena era già stato indicato come la squadra da battere alla vigilia per l'organico che ha, poi la falsa partenza aveva messo in discussione anche un vincente, per queste categorie, come Tesser. Con quella di ieri i gialli di Modena infilano l'ottava consecutiva e conseguente aggancio in classifica alla Reggiana fermata in casa dalla Viterbese. La formazione di Aimo Diana non ha ancora perso, resta imbattuta ma 6 pareggi in 16 turni sono un freno, e quello di ieri con la Viterbese acciuffato solo nel finale con i laziali sempre in vantaggio suona come un campanello d'allarme in aggiunta c'è la preoccupazione della strapotenza Modena di questo periodo. Cade il Cesena a Chiavari dopo 9 giornate, e 501 minuti di imbattibilità. C'è una ligure dunque dietro le lepri emiliane, quella Virtus Entella cresciuta molto nell'ultimo periodo e capace di segnare 3 gol ad una squadra, il Cesena che ne aveva incassati solo 5, in 15 turni. Chiudiamo qui la zona alta. Il resto sono solo tentativi come il cambio Gilardino – Maddaloni al Siena senza alcuna modifica sostanziale. Il Pescara continua il suo campionato anonimo altro pareggio senza reti con la Lucchese. In basso tutto è ancora possibile. Sono in crescita Viterbese, Grosseto e soprattutto la Carrarese di Totò Di Natale che torna a vincere e lo fa in maniera roboante dopo 6 turni.

