Il Modena passa a Imola con un gol di Rossetti

Imolese-Modena

Il Modena festeggia la prima vittoria stagionale, l'Imolese prolunga il digiuno da tre punti. Romagnoli che non vincono in casa da fine aprile.

Modena-Imolese si apre con il minuto di silenzio per ricordare Giuseppe Loschi, medico sociale dei canarini scomparso improvvisamente a 37 anni. La prima occasione della partita è per gli ospiti con Rossetti che spara da fuori, palla di poco a lato. Ancora Rossetti protagonista da dentro l'area, il piattone trova la respinta di Rossi, poi il tocco di braccio di Spagnoli ferma l'azione. Al 12' bel cross di Davì per Spagnoli, il colpo di testa da buona posizione non centra lo specchio di porta. Sul cambio fronte si vede l'Imolese, il mancino di Padovan non crea problemi a Gagno. Il Modena passa al 26', gran sinistro di De Grazia da fuori che nel traffico dell'area di rigore trova la deviazione vincente di Simone Rossetti che sblocca la partita. Dall'altra parte proteste dell'Imolese per il contatto su Belcastro che finisce a terra dopo lo scontro con Politti. L'arbitro concede la punizione agli ospiti tra le proteste rossoblu. Prima della fine di tempo altra occasione per il Modena, con il destro di Bearzotti che deviato finisce di poco sul fondo.

Nella ripresa grande azione di Latte Lath che palla al piede arriva fino al limite per poi esplodere un gran tiro che Gagno chiude in angolo. Altre proteste dell'Imolese quando Vuthaj mette dentro, ma la bandierina dell'assistente invalida tutto per fuorigioco. Azione dubbia. Al 76' il Modena avrebbe la palla per chiudere la partita. Il neo entrato Mattioli si divora il 2-0 tutto solo in area di rigore avversaria. L'Imolese potrebbe colpire con Provenzano, la sua girata da dentro l'area trova la deviazione decisiva di un difensore del Modena. Buon momento dei rossoblu, Valeau palla al piede entra in area e poi conclude di sinistro di poco fuori. L'ultima occasione è del Modena con il diagonale mancino di Varutti che non trova la porta.

Il Modena passa a Imola e trova la prima vittoria stagionale.