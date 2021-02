SERIE C Il Modena passa in casa della FeralpiSalò Muroni firma il secondo successo in fila dei canarini.

Passato il momento di appannamento, il Modena ha ripreso a correre e anche la lanciata FeralpiSalò china il capo: lo 0-1 firmato Muroni vale il secondo successo in fila dei canarini, che restano a -6 dalla capolista Padova. Quella del Turina non è gara da annali e il primo tempo conta solo un'occasione: Luppi è più lesto di Morosini e Carraro e crossa, Pergreffi coordina la rovesciata alzata in angolo da De Lucia. La ripresa si apre sempre da quelle parti: il pallone di Ceccarelli scavalca Bearzotti e libera Guidetti, sciupone nel centrare Narciso; sul prosieguo ancora Guidetti chiede un tocco di mano, l'arbitro ha gli occhi lì e non ci pensa nemmeno.

La mossa cambia partita di Mignani è l'inserimento di Varutti, dal cui piede partono tutte le restanti palle gol di giornata. Il suo servizio per Bearzotti vale un vantaggio cancellato dalla bandierina, poi s'avventa sul pasticcio tra Scarsella e Bergonzi e la mette per la torsione a lato di Corradi. Infine l'assist da tre punti per Muroni, che apre e chiude il triangolo sovrastando di testa il distratto Brogni. La Feralpi prova a reagire ma senza successo, tanto che il massimo della vita è il velleitario volante di Ceccarelli. Al 96° la punizione del tutti su – De Lucia compreso – si esaurisce in un fallo in attacco, dopodiché triplice fischio e Modena a braccia alzate.



