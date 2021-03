SERIE C Il Modena rallenta ancora: 1-1 col Mantova A Tulissi risponde Guccione, ora capocannoniere insieme a Bortolussi.

Il terzo 1-1 in fila del Mantova è un'altra occasione persa per il Modena, già rallentato nella sua rincorsa al primato dal brutto ko nel derby col Carpi. I canarini s'illudono passando al primo affondo, con una perfetta azione corale: Bearzotti scende in fascia e allarga sul lato opposto, Corradi imbuca e Tulissi è libero di colpire dall'area piccola.

Qui la partita s'addormenta per una ventina di minuti, passati i quali il Mantova comincia a spingere a sua volta: lancio di Pinton e torre di Zigoni per il tocco d'esterno di Guccione, Gagno esce opponendo il petto. Subito dopo, stessi interpreti: corner di Guccione allungato da Milillo, sul mischione che segue Zigoni non riesce a darci di cattiveria e sbatte ancora su Gagno. Per contro, il Modena si divora l'allungo con Mignanelli, innescato in solitaria da Corradi e respinto dall'ottimo Tosi. Corradi che, al rientro, mette davanti alla porta anche Spagnoli, il cui raddoppio è vanificato dal fuorigioco.

Quindi, all'improvviso, il pari: Guccione s'accentra dalla destra e carica dalla distanza, la papera di Gagno fa il resto ed ecco il 13° centro in campionato del 10 biancorosso, ora capocannoniere del girone insieme a Bortolussi. Il tempo di un tentativo di eurogol di Corradi – che calcia dalla sua metà campo e non ci va molto lontano – e il Mantova ha l'occasionissima per il sorpasso: Guccione stavolta riceve a sinistra e offre un rigore in movimento a Zigoni, che nonostante prenda la mira s'infrange sul disperato riscatto di Gagno. Applausi al portiere anche sul fronte opposto, con Tosi impeccabile nel rispondere alla sventola da fuori di Castiglia che, all'84°, fa da titoli di coda della sfida.

